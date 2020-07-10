Çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Bakan Kurum, Yeşil Vadi-Obaköy Projesi'nin devam ettiği alanda il protokolü tarafından karşılandı.

Kurum, diğer yetkililerle bindiği golf arabasını sürerek, alanı gezdi.

Kurum, daha sonra Kırıkkale Valiliğinde Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı yapıldı.