Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

Mehmet Özhaseki kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilen Özhaseki, 1957'de Kayseri'de doğdu.

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini yarıda bırakan ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Özhaseki, mezuniyetinin ardından dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi amaçlayan vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

27 Mart 1994'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı olan Özhaseki, 23 Haziran 1998'de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde bu görevini sürdürdü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2004-2011 yıllarında başkanlığını yapan Özhaseki, 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu