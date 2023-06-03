Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?
28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Göktaş, 1982'de Brüksel'de dünyaya geldi.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.
2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.
Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.
Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.
2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu