Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kültür ve Turizm Bakanını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevini sürdürecek.
1968'de İstanbul'da doğan Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.
Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.
Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.
Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, Koca ise Sağlık Bakanı olarak açıklanmıştı.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu