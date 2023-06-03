Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kültür ve Turizm Bakanını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevini sürdürecek.

Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

1968'de İstanbul'da doğan Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, Koca ise Sağlık Bakanı olarak açıklanmıştı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu