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Güncel
AA 08.09.2023 15:44

Cevdet Yılmaz: Projelerimizi, yerinde görmeyi çok önemli addediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize Valiliği'ne yaptığı ziyarette, her fırsatta sahada olmaya, illeri ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Projelerimizi, çalışmalarımızı yerinde görmeyi çok önemli addediyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Projelerimizi, yerinde görmeyi çok önemli addediyoruz

Vali İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumun sorunlarını, beklentilerini sağlıklı bir şekilde görebilmek ve doğru bir şekilde karşılayabilmek için il ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Her fırsatta sahada olmaya, illeri ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Projelerimizi, çalışmalarımızı yerinde görmeyi çok önemli addediyoruz. Bir taraftan da bu vesileyle çeşitli sosyal kesimlerle istişareleri, ortak akıl anlamında neler yapabileceğimizi konuşmayı da çok çok önemli görüyoruz." dedi.

Yılmaz, valilikte, şehirdeki projeler ve son gelişmelere ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar eşlik etti.

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Rize Cevdet Yılmaz
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