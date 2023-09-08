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Güncel
İHA 08.09.2023 15:38

Tekirdağ'da 2 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, 2 milyon değerinde gümrük kaçağı elektronik cihaz malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerincekaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 36 adet akıllı saat, 21 adet adaptörlü şarj kablosu, 108 adet şarj kablosu, 36 adet şarj adaptörü, 18 adet kablolu kulaklık, 16 adet kablosuz kulaklık, 33 adet powerbank, 67 adet SD kart, 49 adet flash bellek, 272 adet cep telefonu bataryası, 437 adet cep telefonu ekranı olmak üzere piyasa değeri 2 milyon lira civarında olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı.

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Tekirdağ Kaçakçılık
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