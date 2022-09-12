DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Proje kapsamında 3 depo, 2 terfi merkezi, 1 konvansiyel artıma tesis inşa edeceklerini aktaran Akca, gerekli kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Lütfi Akca, arıtma tesisinde günde yaklaşık 24 bin metreküp suyun arıtılarak Çeşmelilerin hizmetine sunulacağını anlattı.

Çeşme'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Karareis ve Salman barajlarının dolu olduğuna dikkat çeken Akca, "Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız" dedi.