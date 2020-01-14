Çeşme'den cumartesi gecesi Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i çocuk 7 kişinin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumundan cenazeleri aldı.

Cenazelerden anne ve 3 çocuğu Manisa'nın Turgutlu ilçesine, yine bir anne ve 2 çocuğu ise defnedilmek üzere İzmir'in Menderes ilçesine götürüldü.

Öte yandan işlemleri tamamlanan 3'ü çocuk 4 cenazenin ise yarın yakınlarına teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Olay

Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA