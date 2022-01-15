Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf. AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde 179 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Sahil Güvenlik ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle açıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.
Ekipler, Alaçatı Mahallesi açıklarında bir teknede bulunan 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişiyi yakaladı.
Bulundukları tekneyle Çeşme İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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