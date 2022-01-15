Sahil Güvenlik ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle açıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

Ekipler, Alaçatı Mahallesi açıklarında bir teknede bulunan 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişiyi yakaladı.

Bulundukları tekneyle Çeşme İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.