Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonlarında KDV indirimi... Yenilenmiş cep telefonlarında KDV yüzde 1'e indirildi...
Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak.
Kararla, bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.
Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.
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