Çeltikler Düzce’de dron ile dikilecek

Osmanlı saray mutfaklarının gözde pirincinin üretildiği Düzce’de çeltik ekimlerine kısa bir süre kaldı. Düzce İl Özel idaresi çiftçilerin ekim çalışmalarına destek vermek amacı ile zirai dron aldı. Ayrıca üreticilere de 8 ton çeltik tohumu dağıtarak, ilk ekim çalışmasını zirai dron ile gerçekleştirdi.

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, çiftçilerin ekim çalışmalarına destek vermek amacı ile 3 adet dron aldıklarını belirterek, “Burası çeltik üretiminin yoğun olduğu ve pirincinin meşhur olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgedeki çiftçilerimize ülkemizin çeşitli yerlerinden kaliteli ve güzel tohumlardan temin ederek çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bunun haricinde zirai dronlar var. 40 ile 50 kilo arasında yük taşıyabiliyorlar. Bu dronların amacı çeltik tohumunu 10 dakika içerisinde 1 dekara kadar tohumlama yapabiliyor. Bunun haricinde Amerikan Beyaz kelebeğinden fındık ilaçlamasına kadar her türlü zirai ilaçlamayı yapabilen dronlar bulunuyor. Bunlardan da MARKA’nın destekleri ile 3 adet şehrimize kazandırdık. Bugün teslim töreni vardı. Hem çiftçilerimize tohumlarını teslim ettik hem de ilk ekim çalışmasını gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz bugün katılımcılarımıza Konuralp pirincinin ikramını da gerçekleştirdi. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Onların gerçekleştireceği etkinliklerde de her türlü destek verme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.