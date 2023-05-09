Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.05.2023 14:33

Bilecik en az heyelan olayı görülen iller arasında

AFAD verilerine göre, 1950-2019 yılları arasında Türkiye'de kayıt altına alınmış olan en az heyelan olayı gözlenen iller arasında Bilecik'te yer aldı.

Bilecik en az heyelan olayı görülen iller arasında

 AFAD verilerine göre, Türkiye'de kayıt altına alınmış olan heyelanlardan, en az heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Bilecik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Uşak, Ardahan, İstanbul ve Eskişehir şeklinde tespit edildi.

En çok heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Trabzon, Rize ve Erzurum ilk üç sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'de depremlerden sonra en çok hasarın meydana geldiği afet türü heyelan olarak kayıtlara geçmiş.

Olmuş/muhtemel heyelan olaylarından etkilenen/etkilenebilecek durumdaki toplam yapı sayısı ise 59 bin 345 adet şeklinde kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Bilecik Heyelan
Sıradaki Haber
Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 43'ü Trakya'da ekiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek
14:53
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
14:53
Tahıl koridoru toplantısı 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak
14:52
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü
14:52
Muharrem İnce: Atılmadık iftira kalmadı
14:46
Kırklareli’nde silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Türkiye’nin 2 dev eseri buluştu
Türkiye’nin 2 dev eseri buluştu
FOTO FOKUS
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ