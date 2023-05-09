Bilecik en az heyelan olayı görülen iller arasında

AFAD verilerine göre, Türkiye'de kayıt altına alınmış olan heyelanlardan, en az heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Bilecik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Uşak, Ardahan, İstanbul ve Eskişehir şeklinde tespit edildi.

En çok heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Trabzon, Rize ve Erzurum ilk üç sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'de depremlerden sonra en çok hasarın meydana geldiği afet türü heyelan olarak kayıtlara geçmiş.

Olmuş/muhtemel heyelan olaylarından etkilenen/etkilenebilecek durumdaki toplam yapı sayısı ise 59 bin 345 adet şeklinde kayıtlara geçti.