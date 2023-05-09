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Güncel
AA 09.05.2023 13:35

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 43'ü Trakya'da ekiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 43'ü Trakya'da ekiliyor.

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 43'ü Trakya'da ekiliyor
[Fotograf: AA]

Trakya'da bahar yağışları nedeniyle ara verilen ayçiçeği ekimleri, yağışların azalması ve toprağın tava gelmesiyle yeniden başladı.

Mart sonlarında ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya başlayan üreticiler, nisandaki sağanaklar nedeniyle çamur olan tarlalara giremedi.

Üreticiler, yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasıyla işlenmeye uygun hale gelen tarlada ayçiçeği mesaisine başladı.

Türkiye'nin en önemli ayçiçeği ekim alanlarının bulunduğu Trakya illerinden Edirne'de bu yıl 1 milyon 210 bin, Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin, Kırklareli'nde ise 1 milyon 100 bin dekarlık alan ayçiçeği ekimi yapılması planlanıyor.

"Yağışlar öncesi ayçiçeklerinin yüzde 50'si ekildi"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği ekiminin hava şartlarına göre değişkenlik gösterebildiğini söyledi.

Nisanda yağışlı gün sayısının olduğunu söyleyen Arabacı şunları söyledi:

"Edirne'de yağışlar öncesi ayçiçeklerinin yüzde 50'si ekildi. Ekim için genel olarak biraz havaların ısınmasını tercih etmek gerekiyor. Toprağın durumuna göre yağmur öncesi üreticilerimizin yüzde 50'si ekimini yaptı. Yağmurun ardından tarlaların uygun konuma gelmesiyle diğer üreticilerimiz de hazırlıklarını yapıp tohumları toprakla buluşturacak. İnşallah güzel ve bereketli bir yıl olur."

"Ayçiçeği stratejik ürün"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, kentte üreticilerin ayçiçeği tohumlarını toprakla yeniden buluşturmaya başladıklarını söyledi.

Yağışların ardından toprağın tavının çok iyi duruma geldiğini ifade eden Şaylan, kurak geçen kış sezonunun ardından görülen yağışların üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

Üreticilerin hızla tarlalarını hazırlama ve ekim çalışmalarına başladığını anlatan Şaylan şöyle konuştu:

"Ayçiçeği, buğday ve mısır gibi stratejik bir ürün. Türk halkı da ayçiçeği yağını seviyor. Bu yüzden ayçiçeği bizim için çok önemli. Biz ülke olarak tüketimimizin yüzde 50'si kadarını üretebiliyoruz. Verim artışıyla birlikte üretimimizi yüzde 60 yüzde 70'lere çekebilirsek ülkemiz ve üreticiler için kazançlı olur."

"Ekim ay sonuna dek sürecek"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ'da ayçiçeği ekiminin ay sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yağışlardan dolayı tarlaların çamur olduğunu hatırlatan Saygı, havaların iyileşmesiyle üreticilerin yeniden sahaya çıktığını ifade etti.

Üreticilerin ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturduğunu söyleyen Saygı, "Kışın kar yağmadığı için endişeli olan çiftçiler son yağışlarla sevindi. İnşallah ekimler bittikten sonrada etkili olacak yağışlarla bu yılda üreticilerin verim endişesi olmayacaktır diye umut ediyoruz" dedi.

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