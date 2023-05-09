Trabzon'da 120 kişiye mesleki yeterlilik kazandıracak proje hayata geçirilecek

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da başlayacak "Let's Neet Up AB" projesi kapsamında 15-29 yaş arası en az yüzde 50'si kadınlardan oluşan, istihdamda ve eğitimde olmayan kişilere yönelik ön büro, kat sorumlusu, satış elemanı, ön muhasebe ve dış ticaret uzmanlığı eğitimleri verilecek.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Genel Sekreter Ali Rıza Kul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığındaki proje imza törenine katıldı.

Projenin, TR90 Bölgesi genelinde istihdam ve iş gücüne katılımı artırmaya katkı amacıyla hazırlandığını belirten Çelebi, "Mesleki eğitim, iş başı eğitim ve bireysel eylem planlarıyla Trabzon'da yüksek iş potansiyeline sahip konaklama, seyahat, pazarlama, perakende, muhasebe ve finans alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için Trabzon'da eğitimde ve istihdamda bulunmayan gençlere yetkinlik kazandırmak hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.