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Güncel
İHA 09.05.2023 15:01

Kırşehir'de "TOGG" kuyruğu

Kırşehir'de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı TOGG'u görmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Kırşehir'de "TOGG" kuyruğu

Cacabey Meydanına sabah saatlerinde getirilen TOGG'a Kırşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'u keyifle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medya üzerinden TOGG için yapılan manipülasyon karşısında otomobile binen Kırşehirli bir vatandaş, `Kartondan araç diyorlardı, içine oturdum öyle değil` dedi.

Burak Takan adlı genç de, otomobili inceleyip fotoğraf çektirdikten sonra ilk aracı olarak TOGG almak istediğini söyledi.

`Devrin otomobili nasip olmadı, devrin otomobili görücüde`

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, tarihin ana şahitlik ettiklerini söyleyerek, `Devrin otomobili nasip olmadı, devrin otomobili görücüde. Tarihi ana şahitlik ediyoruz. Kırşehir halkına devrin otomobili görücüye çıktı. Memleketimize hayırlı olsun. Kırşehirliler TOGG'un gerçek olduğunu kendi gördü. Maket iddiasında bulunanları da alana TOGG'u incelemeye davet ediyorum` diye konuştu.

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Kırşehir TOGG
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