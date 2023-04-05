Çekmeköy'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şile Otoyolu Ümraniye yönünde seyreden otomobilin sürücüsü Y.T, Aşağı Dudullu Köprülü Kavşağı yakınında aracın kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere ve beton duvara vuran otomobil ters dönerken, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.