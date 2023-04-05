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Güncel
AA 05.04.2023 11:49

Çekmeköy'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de kamyonete ve bariyerlere çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çekmeköy'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

Şile Otoyolu Ümraniye yönünde seyreden otomobilin sürücüsü Y.T, Aşağı Dudullu Köprülü Kavşağı yakınında aracın kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere ve beton duvara vuran otomobil ters dönerken, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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