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Güncel
AA 05.04.2023 11:34

Sakarya'da misafir edilen depremzede çocuklar robotik kodlama öğrendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Sakarya'ya gelen depremzede çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi.

Sakarya'da misafir edilen depremzede çocuklar robotik kodlama öğrendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama Araştırma Merkezince "Hayallerimizi Kodluyoruz Micro:bit Eğitimi" başlığıyla düzenlenen uygulamalı eğitimde, robotik teknolojiler ve kodlama anlatıldı.

ROTASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, Öğr. Gör. Meltem Eyüboğlu ve Hasan Özcan, robotların nasıl çalıştığı, robotik sistemlerin nasıl tasarlandığı ve programlandığı konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Ailelerin de ilgi gösterdiği 3 günlük programda toplamda 12 saat eğitim alan çocuklara katılım sertifikaları takdim edildi.

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