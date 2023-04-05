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Güncel
İHA 05.04.2023 10:58

İzmir'de 74 ayrı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli tutuklandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 108 şüpheliye adli işlem yapıldı, 54 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir'de 74 ayrı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 74 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek ve suçtan elden edilen 55 bin 796 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı. 

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