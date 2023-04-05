İzmir'de 74 ayrı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 74 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek ve suçtan elden edilen 55 bin 796 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı.