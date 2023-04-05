Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikköy Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya sürmek üzere kamyona yüklenmiş yaklaşık 2 milyon lira değerinde tanınmış markaların ambalajlı sahte temizlik ürünleri yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 24 bin 740 kilogram çeşitli markalarda toz deterjan, bin 4 adet 650 mililitre bulaşık deterjanı, 674 adet 500 mililitre oda spreyi, 8 adet 5 kilogramlık sıvı çamaşır deterjanı, bin 860 adet üzerinde çeşitli markaların ibarelerin bulunduğu karton kutu, 26 bin 854 adet plastik boş deterjan kutusu, 2 bin 500 adet plastik kapak, 4 adet elektronik terazi, 5 adet elektronik ambalajlama makinası, 3 bin adet çeşitli markalarda marka etiketi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan L.E'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.