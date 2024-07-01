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Güncel
İHA 01.07.2024 16:49

Çekmeköy gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Reşadiye Gişeleri'nde beton bariyere daldı.

Çekmeköy gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Gişeleri Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, B.Ç. hakimiyetindeki kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.

Çekmeköy gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü B.Ç. şoför koltuğunda sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoför B.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer yaralılar da tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle gişe trafiğe kapatıldı

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere çarpan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması üzerine gişe tekrar trafiğe açılırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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