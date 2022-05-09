Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı.

İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu ifade etti.