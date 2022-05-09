Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 05:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çaydan otomobiliyle karşıya geçmek isterken mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı.
İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu ifade etti.
Etiketler: Zonguldak
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