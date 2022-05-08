Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden H.Ö. idaresindeki otomobil, H.G. yönetimindeki otomobil, E.K. idaresindeki hafif ticari araç, B.Y'nin kullandığı cip, H.Y. yönetimindeki cip ile M.Y'nin kullandığı otomobil, Dilovası rampası mevkisinde çarpıştı.
Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta araç yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:06
- 17:38
- 17:19
- 17:26
- 16:53
Sıradaki Haber
Ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz