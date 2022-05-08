Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.
Malatya'da Fırat Mahallesi İnderesi TOKi konutlarında, M.Ö. ile oğlu U.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine U.Ö. babasını bıçakla kolundan yaraladı.
Yaralı baba, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, U.Ö. işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
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