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Güncel
AA 08.03.2024 16:26

Çatak'taki çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Çatak ilçesinde "Van Meyvecilik Projesi-2" kapsamında çiftçilere yüzde 80'i hibe meyve fidanı dağıtıldı.

Çatak'taki çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Kaymakam Sercan Sakarya ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk'un katılımıyla Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında ilçedeki 295 çiftçiye yüzde 80 hibe destekli 20 bin ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali, trabzon hurması, nar fidanı dağıtıldı.

Sakarya, proje kapsamında meyve fidanlarını çiftçilere teslim ettiklerini belirterek, "Meyve fidanları sayesinde hem ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hem de gelecek nesillere güzel bir miras bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

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