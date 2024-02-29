Çankırı’nın sağlık hizmetleri ele alındı

Çankıorı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Çankırı genelinde bakanlığın sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yürütülen sağlık politikalarının uygulanması, daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumu, Çankırı’ya yapılan ve yapılacak olan sağlık yatırımları, ilin ihtiyaçları ve sağlık alanındaki birçok konu da görüşme sağlandı. Ziyaret sonrası, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı’ya sağlık alanındaki destek ve katkılarından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarına teşekkürlerini iletti.