Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime ara verildi
Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Orta, Şabanözü, Kurşunlu ve Bayramören ilçelerinde tüm kademeler, Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Kent merkezinde hafif şekilde etkili olan kar yağışının aralıklarla akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kentin yüksek yerlerinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Etiketler: Çankırı Eğitim Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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