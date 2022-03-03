Isparta’da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.

Denizli

Denizli Valiliği, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, bu sebeple de kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların tatil edildiğini duyurdu:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

Burdur

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği belirtildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğ'üne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Sinop

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 3 Mart perşembe günü kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Konya

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Çeltik, Tuzlukçu, Ilgın, Seydişehir, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'teki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Muğla

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçedeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Banaz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerinde başladığı belirtildi.

Yağışın etkisini artırdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Banaz ilçemiz ve köylerindeki özel ve resmi tüm okullarda, özel anaokulları, özel ve eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları, uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyetlerine bir gün süreye ara verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin de bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.