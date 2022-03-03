Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'un 3 ilçesinde eğitime ara verildi
Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Samsun'daki hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Samsun Yağış
Son Haberler
- 09:58
- 09:59
- 09:55
- 09:52
- 09:54
Sıradaki Haber
POMEM mülakatları ne zaman? POMEM sözlü mülakat tarihi ve yeri açıklandı mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz