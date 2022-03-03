Samsun'daki hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.