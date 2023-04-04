Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, arazilerinde fazla miktarda bulunan ve bir tanesi yılda ortalama 126 ton su tüketen, kanalizasyon ve içme suyu hatlarında sıkça tıkanıklığa neden olan kavak ve söğüt ağaçlarının kesilmesi için kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kavak ve söğüt ağaçlarının yerine dikilecek meyve ağaçlarıyla geleceğe daha güzel bir çevre bırakmayı hedeflediklerini söyleyen Dede, kavağını ve söğüdünü kesen vatandaşların kendilerine müracaat etmeleri halinde ihtiyaç duydukları kadar elma, armut, vişne ve ıhlamur gibi meyve fidanlarını belediye olarak vereceklerini belirtti.