Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hüsamettin H. yönetimindeki tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ü.'ün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ü. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şırnak
Son Haberler
- 17:15
- 17:15
- 17:10
- 17:02
- 16:45
Sıradaki Haber
Iğdır'da kış ve bahar ayı bir arada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz