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Güncel
İHA 17.02.2024 17:45

Çankırı’da sağlık hizmetleri istişare edildi

Çankırı’da Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında, saha koordinatörleri ve il yöneticileri ile birlikte sağlık hizmetleri düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Çankırı’da sağlık hizmetleri istişare edildi

Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörünün Çankırı’da tüm sağlık tesislerinde yaptıkları gözlemler ve değerlendirmeler neticesinde, Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyetin katılımı ile sağlık hizmetlerinin detaylı olarak ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İnteraktif olarak yapılan toplantıda Çankırı’nın sağlık sunumu değerlendirilerek, yöneticilerin hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunlar, istek ve talepleri değerlendirildi. Mevcut sağlık hizmetleri ve gelecekte ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetleri istişare edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı’nın sağlık hizmeti sunumunu farklı bir açıdan değerlendiren ve katkıları ile ilde daha kaliteli sağlık hizmet sunumuna neden olacak saha koordinatörlerine emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ise verimli bir toplantı olduğunu, bakanlığın sağlık politikalarının ilde uygulanmasındaki başarılı çalışmalarından ötürü İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ettiğini ifade etti. 

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