Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kaçak sigara imal eden 5 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmada, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Merkez Değim köyü ve il merkezinde tütün satışı yapılan bir dükkana düzenlenen operasyonda, kaçak sigara dolumu yapan Y.E, M.E, C.Ö, S.G. ve K.Ç, suçüstü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, kompresörlü sigara doldurma makinesi, 90 bin adet boş makaron, 5 bin 637 satışa hazır dolu makaron, 61 kilogram kıyılmış tütün, 10 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından diğerleri de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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