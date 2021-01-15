Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kaçak güneş gözlükleri ve saatler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-100 kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü mevkisinde yapılan yol uygulaması sırasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden kargo aracı durduruldu.
Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 900 güneş gözlüğü ile 2 bin 400 kol saati bulundu.
El konulan ürünler, Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
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