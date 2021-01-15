İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-100 kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü mevkisinde yapılan yol uygulaması sırasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden kargo aracı durduruldu.

Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 900 güneş gözlüğü ile 2 bin 400 kol saati bulundu.

El konulan ürünler, Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.