Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Beydağ ilçesinde, uyuşturucu suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında hapis cezası bulunan B.Ö. ve S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlüler, Eğride ve Çomaklar mahallelerindeki ikametinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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