İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında hapis cezası bulunan B.Ö. ve S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlüler, Eğride ve Çomaklar mahallelerindeki ikametinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.