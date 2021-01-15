Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının ilk dozu, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan bölümlerde, randevu sistemine göre kentte görev yapan sağlık personeline uygulanıyor.

Aşı olan Başhekim Op. Dr. Cengiz Kazdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda hasta sayılarımız ve yoğun bakım sayılarımızı iyice kontrol altına almıştık. Aşılamayla beraber pandemiyi daha iyi kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz. Aşılamada öncelik, sağlık çalışanlarımıza tanındı. İlimize gelen aşılarımızı sabah saatlerinden itibaren uygulamaya başladık. Çalışanlarımız randevularını aldıkları takdirde rahatlıkla gelip aşılarını olabiliyorlar." dedi.

Iğdır

Iğdır'da da sağlık çalışanları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılanmaya başlandı.

Aşıların uygulandığı Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Dr. Raşit İlhan, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsattı.

Salgında çok sayıda can kaybının yaşandığına işaret eden İlhan, "Çok şükür ki aşı üretildi, uygulanmaya başlandı. Sayın Sağlık Bakanımız da ilk aşıyı olanlardan birisiydi. Biz de ilk aşıyı olarak öncülük yaptık." diye konuştu.