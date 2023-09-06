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Güncel
AA 06.09.2023 14:42

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

E.Ç. idaresindeki otomobil, Kızılırmak-İskilip kara yolu Aşağı Ovacık köyü yol ayrımı mevkisinde, H.S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Y.S. (39), Y.S. (25), A.S. (40), N.S. (15), Ö.S. (10), H.İ.S. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kızılırmak ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S (39), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çankırı Trafik Kazası
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