Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinleri cumaya kadar uzatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinleri, il genelinde yarın ile 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.
Etiketler: Çankırı Kamu Personel Kar Yağışı
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