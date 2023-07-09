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Güncel
AA 09.07.2023 13:53

Çankırı'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması sona erdi

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması sona erdi.

Çankırı'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması sona erdi

Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ardından ilçe merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Spor klasmanında Utku Berk Ersoy birinci, Serdar Taze ikinci, Bülent Genç üçüncü olurken, genel klasmanda Bernd Hohlmeier birinciliği, Melih Kaan Kılıç ikinciliği, Utku Berk Ersoy üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir tarafından kupa ve madalyaları, yarışmaya katılan tüm sporculara da katılım belgesi verildi.

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Çankırı Yamaç Paraşütü
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