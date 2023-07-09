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Güncel
AA 09.07.2023 12:00

Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Adana'da, ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde uzun namlulu silahlarla bir iş yeri ve evin kurşunlanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400'e yakın fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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