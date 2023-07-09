Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçiminin geçerli olması için gerekli katılım oranına ulaşıldı

Ülkede 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından bugün cumhurbaşkanı erken seçiminin yapıldığı Özbekistan’da Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında, 11.00 itibarıyla kayıtlı 6 milyon 463 bin kişinin oy kullandığını açıkladı.

Bunun seçmenlerin yüzde 33,54'üne karşılık geldiğini belirten Koçkarov, "Seçim Yasası'nın 96. maddesi uyarınca yeterli katılımın sağlanmasıyla cumhurbaşkanı seçimi geçerli sayıldı." dedi.

Seçim Yasası'na göre, katılımın en az yüzde 33 olması durumunda seçimin geçerli sayılacağını anımsatan Koçkarov, oy kullanma sürecinin devam ettiğini ve akşam saat 20.00 itibarıyla sona ereceğini kaydetti.

Adaylar, oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı adayları da kayıtlı oldukları seçim sandıklarında oylarını kullandı.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ailesiyle Taşkent'in Alişir Nevai Mahallesi'ndeki 59 numaralı sandıkta oy verdi.

Diğer adaylar Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev, Halk Demokrat Partisinden Uluğbek İnoyatov ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova da kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandı.

Sandıklar, 20.00'de kapanacak

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona eriyor.

Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde en çok oyu alan iki aday, seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da yurt dışı da dahil yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi için ülke genelinde 10 bin 784 sandık kurulurken yurt dışındaki Özbek vatandaşları da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkede kurulan 55 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Seçimlerde dört aday yarışıyor

Seçimde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde temsil edilen 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim yarışıyor.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Halk Demokrat Partisinden Uluğbek İnoyatov, Özbekistan Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova'nın yarıştığı seçimlerde Milli Diriliş Partisi Mirziyoyev'i destekliyor.

Ülkedeki yasalara göre, katılım yüzde 33'ü aştığında seçimler geçerli sayılıyor. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde en çok oyu alan iki aday seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Seçimi çok sayıda ülke ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğunun da aralarında bulunduğu kuruluşlardan 800'e yakın uluslararası gözlemci takip ediyor. Seçim sırasında 2 binden fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor.