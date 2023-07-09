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Güncel
AA 09.07.2023 11:19

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.K. idaresindeki otomobil, Elmalık mevkisinde bariyerlerle çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada yakındaki tesisten yardıma gelen güvenlik görevlilerinin, sedyeye alınan yaralı kadını ıslanmaması için şemsiyeyle korumaya çalıştığı görüldü.

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