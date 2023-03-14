Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da damadın tabancasından çıkan kurşunla bir kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde damat Ü.D'nin havaya ateş edip silahını beline taktığı sırada silah ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşunla S.K. ile K.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken K.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Çankırı
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