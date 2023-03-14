Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta araç aydınlatma direğine çarptı: 4 kişi yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Necati H. idaresindeki hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil İbrahim C., Hasan G. ve Aslan K. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslan K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas
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