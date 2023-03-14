Yapılan zamla ekmeğin bugünden itibaren 5 liraya satıldığını bildiren Aksoy, "İl genelinde 230 gram ekmek 4 liraya satılıyordu. Artan maliyetlerden dolayı fırıncılarla yaptığımız istişarelerde ekmeğin gramajını 240'a çıkararak bir lira zam yapma kararı aldık. Bu kararımız onaylandı. İl genelinde 4 lira olan ekmek fiyatı bugün itibarıyla 5 lira oldu" diye konuştu.