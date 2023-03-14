Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis ve ilçelerinde ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Bitlis Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, il merkezi ve ilçelerinde ekmeğe bir lira zam yapıldığını söyledi.
Yapılan zamla ekmeğin bugünden itibaren 5 liraya satıldığını bildiren Aksoy, "İl genelinde 230 gram ekmek 4 liraya satılıyordu. Artan maliyetlerden dolayı fırıncılarla yaptığımız istişarelerde ekmeğin gramajını 240'a çıkararak bir lira zam yapma kararı aldık. Bu kararımız onaylandı. İl genelinde 4 lira olan ekmek fiyatı bugün itibarıyla 5 lira oldu" diye konuştu.
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