Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, depremden etkilenen çiftçiler, tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmaya başladı.

Bu yıl deprem ve yağış azlığı nedeniyle ekimi geciken mısır için tarlaların yolunu tutan çiftçiler, hem Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri hem de son günlerde artan yağışı fırsat bilerek sezonun ilk mısır ekimini yaptı.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaşanan büyük felaketten sonra üretimin aksamaması için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalar yaptığını, çiftçilere önemli destekler verildiğini söyledi.

"Üretirsek var oluruz"

Bu süreçte üretimin önemine işaret eden İlmeç, "Depremden sonra çiftçilerimizi mağdur etmedik, çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık. Çiftçilerimizi motive etmenin yanı sıra Bakanlığımızın aldığı birçok önemli kararla daha önce açıklanan ve ayni olarak verilecek mazot, gübre desteği direkt nakdiye çevrildi. Üretime devam etmemiz gerektiğinin farkındayız. Üretirsek var oluruz" dedi.

İlmeç, yaşanan afet ve yağış azlığı nedeniyle kentte bu yıl mısır ekiminin geciktiğini ifade etti.

Şu anda bir yandan depremin açtığı yaraların sarılmasına devam edildiğini bir yandan da ekimlerin yapıldığını dile getiren İlmeç, "Son günlerde artan yağışlar dolayısıyla mısır, ayçiçeği, yer fıstığı üretimine bu hafta itibarıyla başlanmış oldu. Ümidimiz, çiftçilerimizin verimli bir sezon geçirmeleri. Çukurova'da, bereketli topraklarda üretimi kesintiye uğratmadan devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Üretici Murat Batçık da afete rağmen kısa sürede toparlanıp çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Deprem dolayısıyla üzgün olduğunu belirten Batçık, "Birçok vatandaş hayatını kaybetti. Mecburuz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl mısır veriminin iyi olmasını bekliyorum. Afetler inşallah olmaz. Çalışmalarımız iyi gidiyor" dedi.