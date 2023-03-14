Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde kendini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Derinkuyu Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüphelinin, Samsun, Amasya ile Nevşehir'in Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.