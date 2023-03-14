Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Nevşehir'de, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak çeşitli illerde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde kendini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Derinkuyu Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüphelinin, Samsun, Amasya ile Nevşehir'in Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.
Etiketler: Nevşehir
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