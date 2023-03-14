Meteoroloji Genel Müdürlüğünün standart yağış indeksi metoduyla hazırlanan kuraklık analiz grafiklerinde 2021'de "olağanüstü kurak", çevresi de "çok şiddetli kurak" olarak gösterilen Burdur'da geçen yıl da az yağışlı geçti.

Bölgede kurak geçen mevsimlerin ardından bir önceki yıl kışın etkili olan yoğun kar da kuraklığa çare olamadı. Ağustos 2022-Ocak 2023'teki 6 altı aylık analize göre de Burdur, "şiddetli kurak" olarak grafiklere yansıdı.

Karataş Gölü kurudu

Su kuşlarının önemli beslenme alanlarından, yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan, tarımsal sulamada da kullanılan Karataş Gölü, bölgede şiddetli kuraklıktan en fazla etkilenen sulak alan oldu. 2021 yazında tamamen kuruyan göl, geçen kış su tutmaya başlamasına rağmen 2022'in yazı da kurak geçince tekrar kurudu. Göl alanında şu anda da su bulunmuyor.

Göller Yöresi'ni mesken tutan flamingoların uğrak noktası Yarışlı Gölü de son yıllarda zaman zaman kuruma noktasına gelirken, turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'nün kıyı şeridinde kuraklığın etkisiyle çekilme yaşandı.

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamındaki 14 gölden biri olan Burdur Gölü'nün, şiddetli kuraklık ve çevresindeki sondaja dayalı sulama nedeniyle seviyesi her yıl yaklaşık 40 santimetre düşüyor. Isparta sınırında kalan kısmı zamanla çoraklaşan gölün, kuzeydoğu kıyısı Burdur kent merkezine kadar geriledi.



Barajlarda su seviyesi geçmişe göre düşük

Devlet Su İşleri Burdur Şube Müdürlüğünün 2013-2023 döneminde mart ayı verilerine göre, tarımsal sulamada kullanılan bölgedeki birçok barajın su seviyesi geçmiş yıllara oranla son 3 yılda oldukça düştü.

Söz konusu dönemde barajların en yüksek doluluk oranına ulaştığı yıl baz alındığında, 2013'te yüzde 100 dolu olan Çavdır Barajı'nda doluluk, 2021'de yüzde 30, 2022'de yüzde 15, 2023'te yüzde 19 olarak ölçüldü.

Yapraklı Barajı'nda 2013'te yüzde 69 olan doluluk, 2021'de yüzde 23, 2022'de yüzde 20, 2023'te ise yüzde 15'te kaldı.

Karamanlı Barajı'nın doluluk oranı 2013'te yüzde 67 iken 2021'de yüzde 12, 2022'de yüzde 8, 2023'te yüzde 17 oldu.

Karaçal Ali Kılcı Barajı'nın doluluk oranı ise 2016'da yüzde 63 iken, 2021'de yüzde 13, 2022'de yüzde 1, 2023'te yüzde 14 olarak ölçüldü.

"Üzülerek ifade ediyorum Göller Bölgesi yakında çöller bölgesi olabilir"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, geçen yıl hariç ocak ve şubat aylarının son dönemlerde kurak geçtiğini söyledi.

Belediye meclisinde su kullanımını azaltmaya yönelik karar aldıklarını belirten Ercengiz, halktan yer altı sularını doğru kullanmalarını istediklerini vurguladı.

Bölgenin Göller Yöresi olarak anılsa da son dönemde ciddi su sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Ercengiz, "Havzamızda sulu tarım ve büyükbaş hayvancılığın güçlenmesi nedeniyle yer altı sularında önemli kaybımız oluyor. Suyumuz hızla çekiliyor. Kentin su teminini yaptığımız Gökpınar'da 2014'te yer altından 55 metrede içme suyu çıkartırken şu anda sondaj mesafesi 210 metre derinliğe ulaştı. Bu durumun kaygı verici" diye konuştu.

Ercengiz, yazın su sıkıntısı çekmemek adına vatandaşların suyu israf etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Burdur Gölü'nün hazin öyküsüne tanıklık etiklerini dile getiren Ercengiz, "Göl yüzey alanının neredeyse yarısını kaybetti. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, suyu dikkatli kullanmalıyız. Üzülerek ifade ediyorum Göller Bölgesi yakında çöller bölgesi olabilir" dedi.

"Kuraklık çiftçimizi çok etkiledi"

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay da il genelinde güz yağışlarının yeterli olmadığına dikkati çekerek, kırsal kesimdeki gölet ve barajlarda yeterli su olmadığından birçok çiftçinin kuru araziye ekim yaptığını söyledi.

Yağmur ve kar olmayınca çiftçilik ve hayvancılığın sekteye uğrayacağını kaydeden Kubilay, "Üretim olmadan tüketim olmaz. Kuraklık çiftçimizi çok etkiledi. Yeterli yağış olmadığından ekilemeyen çok arazimiz var" dedi.

Kuraklığın etkilediği Gölhisar ilçesinin Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da vatandaşların su tasarrufuyla kuraklıkla mücadeleye destek olabileceklerini söyledi.

Sertbaş, "Kuraklık devam ettiği müddetçe önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşayacağımız kesin" ifadesini kullandı.