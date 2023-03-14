Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Erzurum'un yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Erzurum'un yüksek kesimlerine kar yağdı.
Sarıkamış'ta aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı. Handere Geçidi ile sarıçam ormanları yağışla beyaza büründü.
Kara yollarında güvenlik alan jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Vatandaşlardan İbrahim Çelik, havaların yeniden soğumaya başladığını belirterek, "Birkaç gündür yağmur yağıyordu, ardından yüksek kesimlere kar yağdı. Her taraf beyaza büründü. Sarıkamış karla bir başka güzel" dedi.
Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ila 55. kilometrelerinde etkili olan yoğun kar sebebiyle söz konusu güzergah ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Erzurum
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