Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmanın ardından il merkezinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı malzemelere ise el konuldu.
Etiketler: Sinop
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