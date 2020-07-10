Haber Giriş: Kaynak: AA
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çankırı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Küçükyakalı köyünde, salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı belirtildi.
İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği bildirilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Etiketler: çankırı kaymakamlık karantinaSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:48
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